الرئيس العراقي يستقبل سفيرة اميركا ويؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي".

وأوضح رشيد، خلال اللقاء، "علاقات الصداقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويساعد في تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار"، معرباً عن تقديره "لاستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات".

وأكد على "أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات البيئية والمناخية التي يعد العراق أكثر البلدان تأثراً بها".

من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".