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وزير خارجية أوكرانيا يزور الكويت  

وزير خارجية أوكرانيا يزور الكويت  
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى الكويت، مساء الاثنين، في زيارة هي الأولى من نوعها لمنطقة الخليج الفارسي منذ العملية الروسية، في فبراير 2022.

العالم - الكويت

وبحسب بيان وزارة الخارجية الكويتية، كان في استقبال كوليبا على أرض المطار نظيره الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الزيارة وأسبابها.

ووصل وزير الخارجية الأوكراني إلى الكويت قادماً من العاصمة العراقية بغداد، حيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين "تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة في المنطقة" بحسب بيان الحكومة العراقية.

وبحسب وكالة "أوكراني فورم" الأوكرانية، فإن كوليبا بحث في بغداد ملف التعاون مع العراق وتطوير العلاقات بين البلدين، كما رفض رسمياً عرض الوساطة الذي قدم من الحكومة العراقية لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

وسبق أن دعا وزير الخارجية الكويتي، في أكثر من مناسبة، إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وحلها بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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