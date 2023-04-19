ما رأيكم.. بالتوجه العربي نحو دمشق؟

العالم – ما رأيكم

وفيما يشدد هؤلاء على رأب الصدع العربي، يؤكدو ن أن الجميع توصل إلى هذه القناعة أن سوريا صمدت على مدى سنوات الحرب، وتمكنت من تثبيت وجودها بالمنطقة.

وبذلك يرى خبراء استراتيجيون أن شرق أوسط جديد بعيد عن المفهوم الأميركي يجري الآن تشكله، مشددين على أن صمود سوريا مع قوى المقاومة وأصدقائها أثبت أنها دولة محورية مركزية لا بد من العودة لها.

فما رأيكم:

- كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية السعودية لسوريا كأهم خطوة للتوجه العربي نحو دمشق؟

- هل تؤكد الزيارة ما سبق للرياض أن أعلنتة أن فرض العزلة على سوريا لم يكن مجديا؟

- ماذا عن دعوة الرئيس الأسد لحضور قمة الجامعة العربية التي ستنعقد في الرياض؟

- هل يتم التطرق للحل السياسي ولتسهيل عودة النازحين ووصول المساعدات الانسانية؟