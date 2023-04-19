هل تقضي إسقاطات الصراع السوداني على آمال حل الأزمة الليبية؟

العالم - بانوراما

واعتبر رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي أن الليبيين أمام فرصة تاريخية للتغلب على أزمتهم المستمرة منذ عقد.

وأعرب عن أمله في تنظيم الانتخابات هذا العام.. فيما حذرت أوساط ليبية من تداعيات الأزمة السودانية على الوضعِ الداخلي الليبي.

وفي المحور الثاني من البرنامج أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، أن الجيش الأوكراني تسلم أول أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت ضمن المساعدات الأميركية لكييف.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن نظام باتريوت سينقذ الأرواح من الصواريخ إلا أنه لن يغير مسار الصراع لأنه نظام دفاعي.

هذا فيما لن تتمكن أوكرانيا من نشر صواريخ باتريوت في ساحة المعركة إلا بعد تدريب عشرات الجنود لتشغيله الأمر الذي يستغرق اشهراً.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.