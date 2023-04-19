الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مواجهات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة

مواجهات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني – الأربعاء- في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية التي شهدت المزيد من اعتداءات تلك القوات والمستوطنين.

العالم - فلسطين

ففي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرب قرية كفر مالك (شمال شرق).

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان خلال المواجهات المندلعة شمال شرق رام الله.

وفي أريحا، أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام بشكل كثيف عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس في المنطقة الجنوبية في أريحا، وتمركزت عند مدخل مخيم عقبة جبر الرئيسي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بكثافة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين عند مدخل المخيم بالاختناق.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مواطنًا بعد الاعتداء عليه وضربه، على حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتدت على سائق إحدى المركبات، وأجبرته على النزول من مركبته واعتدت عليه بالضرب قبل أنّ تقيده وتنقله في سيارة عسكرية، وذلك بعدما أغلقت حاجز زعترة بالاتجاهين، الأمر الذي تسبب بحصول أزمة خانقة.

وفي الخليل، هدم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هدموا نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق “الرايش” قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

ويغلق الاحتلال المنطقة ويعزلها بالكامل منذ أكثر من 25 عاما، ويمنع المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، بالتزامن مع انتهاكات المستوطنين المتواصلة فيها.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية ونفذت عمليات دهم.

في السياق الفلسطيني قالت زوجة الأسير خضر عدنان، رندة موسى، إنّ وضع الأسير عدنان صعب جداً، وقد قوبل طلب نقله الى المستشفى بالرفض من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت زوجة الأسير خضر عدنان في حديث تلفيزيوني: "نحن في معركة كسر عضم مع الاحتلال، والشيخ الأسير يصرّ على الإفراج عنه، ويرفض كل طروحات الاحتلال بشأن مدة سجنه".

كما طالبت زوجة الأسير خضر عدنان المعنيين بالتحرك من أجل الإفراج عن الأسير خضر عدنان.



اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:
https://palinfo.com/news/2023/04/19/833213/

روابط ذات صلة

حماس: المسجد الأقصى بوصلة الأمة ومحور الصراع مع العدو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ الخزعلي: نجاح الحكومة نقطة أساسية في نجاح الدولة وهو مسؤوليتنا جميعا

الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم بمحيط القيادة العامة وتعرض البنك المركزي للنهب

وثائق البنتاغون.. تبعات الخرق الإستخباراتي وفقدان ثقة الحلفاء

الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا تسلم أوكرانيا منظومات 'باتريوت'

أمين عام جامعة الدول العربية يدعو طرفي الصراع في السودان لوقف القتال

في ردها على البيان التدخلي لمجموعة السبع.. طهران تدعو المجموعة الى الابتعاد عن كيل الاتهامات الكاذبة ضد ايران