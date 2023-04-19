مواجهات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة

العالم - فلسطين

ففي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرب قرية كفر مالك (شمال شرق).

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان خلال المواجهات المندلعة شمال شرق رام الله.

وفي أريحا، أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام بشكل كثيف عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس في المنطقة الجنوبية في أريحا، وتمركزت عند مدخل مخيم عقبة جبر الرئيسي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بكثافة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين عند مدخل المخيم بالاختناق.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مواطنًا بعد الاعتداء عليه وضربه، على حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتدت على سائق إحدى المركبات، وأجبرته على النزول من مركبته واعتدت عليه بالضرب قبل أنّ تقيده وتنقله في سيارة عسكرية، وذلك بعدما أغلقت حاجز زعترة بالاتجاهين، الأمر الذي تسبب بحصول أزمة خانقة.

وفي الخليل، هدم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هدموا نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق “الرايش” قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

ويغلق الاحتلال المنطقة ويعزلها بالكامل منذ أكثر من 25 عاما، ويمنع المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، بالتزامن مع انتهاكات المستوطنين المتواصلة فيها.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية ونفذت عمليات دهم.

في السياق الفلسطيني قالت زوجة الأسير خضر عدنان، رندة موسى، إنّ وضع الأسير عدنان صعب جداً، وقد قوبل طلب نقله الى المستشفى بالرفض من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت زوجة الأسير خضر عدنان في حديث تلفيزيوني: "نحن في معركة كسر عضم مع الاحتلال، والشيخ الأسير يصرّ على الإفراج عنه، ويرفض كل طروحات الاحتلال بشأن مدة سجنه".

كما طالبت زوجة الأسير خضر عدنان المعنيين بالتحرك من أجل الإفراج عن الأسير خضر عدنان.





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