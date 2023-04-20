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العراق.. قوة خاصة تلقي القبض على كمبش في الموصل

العراق.. قوة خاصة تلقي القبض على كمبش في الموصل
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عراقية، مساء يوم الخميس، بأن قوة خاصة من وزارة الداخلية العراقية ألقت القبض على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق الهارب، سعد حميد كمبش، في مدينة الموصل.

العالم-العراق

وكان رئيس ديوان الوقف السني الأسبق قد هرب يوم الثلاثاء الماضي، من مركز احتجازه في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

هذا، وأعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الخميس، إقالة قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء على خلفية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من السجن.

ووثق مقطع فيديو كمبش وهو يخرج من الباب الخلفي للسجن ويستقل سيارة صالون ثم يغادر المكان.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان سابق إنه وبتاريخ 18 أبريل الجاري وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة".

وقبل أيام أعلنت هيئة النزاهة في العراق، عن صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لأربع سنوات بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.

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