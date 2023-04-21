الجالية العربية في تركيا تحتفل بعيد الفطر المبارك

العالم - خاص بالعالم

هنا في هذه الحديقة على شاطئ بحر مرمرة في اسطنبول، تجمعت عائلات من جنسيات عربية لقضاء اول ايام عيد الفطر المبارك، جلبوا حاجياتهم وطعامهم ليرسموا مشهد العيد كما اعتادوا عليه في بلدانهم.



اجواء العيد لم تخلو من توزيع مايعرف بالعيدية على الأطفال، عيدية تعوض ولو بيسير مشاعر الحب ما كان قبل الغربة من اجتماع الأعمام والأخوال وذوي القربى.



في عيد الغربة اذن تسامر ولعب اطفال واجتماع عائلات صنعت الغربة في لقائهم روابط تشبه صلة القرابة وعادات وتقاليد لم يغيرها طول غياب.

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