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بيان جديد للصحة العرقية عن وفاة 'كمبش' خلال اعتقاله

بيان جديد للصحة العرقية عن وفاة 'كمبش' خلال اعتقاله
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا جديدا حول وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، خلال اعتقاله في مدينة الموصل أمس الخميس.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن وزارة الصحة قولها في بيان: أن "تقرير الطب العدلي الأوّلي يشير عادةً الى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية ومن ثمّ يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها".

وأضافت أن "التشريح السريري اوضح وجود إحتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلّب في شرايين القلب، وتم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي للتحري عن وجود أي ذبحة صدرية او جلطة قلبية جديدة".

وتابعت أن "التشريح وجود توذّم (تجمع للسوائل) في الرئتين"، مشيرة الى أنه "تم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم تظهر اي آثار لنزف في الدماغ او كسر في الجمجمة".

وبينت أنه " فيما يخص المشاهدات السطحية؛ السحجات السطحية الظاهرة ناتجة عن نقل الجثة وإجراءات الكادر الطبي والتمريضي في ردهة الطوارئ، حيث أنه يتم إجراء الإنعاش القلبي-الرئوي واجراء التنفس الصناعي والضغط على منطقة الصدر لأي حالة وصول لشخص متوفي حديثًا للمستشفى وضمن الفترة الزمنية المحددة حسب الدلائل الإرشادية المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وبينت أنه "يستخلص التقرير الطبي العدلي الأولي وجود إحتشاء (جلطة) قلبية ووجود تصلّب في شرايين القلب مع توذّم في الرئتين وتم أخذ نماذج من أحشاء الجسم وأرسلت للتحليل النسيجي وتم أخذ نماذج أخرى من الجسم لإجراء فحص السموم في المختبرات المختصة في دائرة الطب العدلي في بغداد وحسب السياقات والضوابط المعمول بها".

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بيان جديد للصحة العرقية عن وفاة 'كمبش' خلال اعتقاله

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