قوات الدعم السريع في السودان تعلن الموافقة على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة

العالم - افريقيا

وتأتي هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

وجاء في البيان الصادر عن قيادة الدعم السريع في السودان، أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، ولتبني قضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.

ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء يوم الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.