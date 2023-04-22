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شاهد بالصور.. إقامة صلاة العيد في مختلف المدن الإيرانية

شاهد بالصور.. إقامة صلاة العيد في مختلف المدن الإيرانية
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أقيمت صلاة عيد الفطر السعيد، صباح اليوم السبت، في مختلف المدن الايرانية بحضور حشد غفير من المصلين.و في هذه الزاوية نقدم اليكم مشاهد من حضور المصلين في المساجد في أول ايام عيد الفطر المبارك بمختلف المدن و الاحياء الايرانية.

العالم - إيران

مدينة أبادان

مدينة همدان

مدينة نيشابور

مدينة جابهار

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