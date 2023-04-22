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وزارة الدفاع الإيرانية: سنزود قوات حرس الثورة الإسلامية بأكثر المعدات تطورا

وزارة الدفاع الإيرانية: سنزود قوات حرس الثورة الإسلامية بأكثر المعدات تطورا
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية عزمها على تزويد قوات حرس الثورة الإسلامية بأكثر المعدات تطورا.

العالم ـ ايران

وشددت وزارة الدفاع أنها ستوفر أحدث المنتجات والمعدات ومختلف التقنيات المتقدمة لحرس الثوة ولن تدخر أي جهد في سبيل تلبية احتياجاته.

وأعلنت: اليوم حرس الثورة الإسلامية في ذروة نموه ولا يتقدم في مهامه فحسب، بل هو أيضا المحرك والقوة الدافعة للبلاد.

وهنئت وزارة الدفاع في هذا اليوم المبارك جميع أفراد الأمة الإيرانية والقوات المسلحة وخاصة قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية، مؤكدة أنها ستدعم هذه المؤسسة الاستراتيجية كمظهر من مظاهر القوة، وستزودها بأحدث المنتجات والمعدات ومختلف التقنيات المتقدمة ولن تدخر جهداً في تلبية احتياجاتها.

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