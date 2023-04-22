وزير الدفاع اليمني: البحر الأحمر وباب المندب منطقة يمنية خالصة

العالم - اليمن

وأكد وزير الدفاع، خلال زيارة للمرابطين من منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة في محاور التحيتا والفازة والحيمة الساحلية والجراحي بالساحل الغربي، أن "زمن الوصاية على اليمن قد ولّى إلى الأبد".

ونقل الوزير العاطفي للمرابطين وإلى كل أبناء تهامة الأحرار والشرفاء تهاني وتبريكات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وتحيات فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أن "الأوضاع اليوم، وفي هذه المرحلة، تتجه إلى التهدئة والوصول إلى سلام شامل، وهذا كله مرهون بصدق النوايا لقادة تحالف العدوان مع ما تم التفاهم عليه مع القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، والالتزام بهذه التفاهمات لمصلحة المنطقة وشعوبها، وفي المقدمة المصالح الإقليمية والدولية".

وحذّر وزير الدفاع دول تحالف العدوان من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع هذه التفاهمات لأن أي نقض أو مراوغة لأي اتفاق أو تفاهم سيعود بالخسران عليها، وستوقعها في مآزق لا نهاية لها.

وقال: "نصيحتنا الصادقة للعدوان، ومن تحالف معهم، أن يتعلموا من الدروس السابقة لأن بنادقنا ومدافعنا وصواريخنا ومسيراتنا جاهزة، وعليهم التأكد أن المعارك القادمة لن تكون داخل اليمن كما يتوهمون بل ستكون في مفاصل العمق البعيد للعدوان، والتي سيجعلها تدرك جيداً معنى الألم الكبير".

وأشار إلى أن "ما يحدث اليوم من محادثات مع دول العدوان، وما تطرحه القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي يدير معطيات المرحلة بحكمة وبُعد نظر وسعة وأفق، تضع في الأولوية مصلحة الشعب اليمني، وكذا وضع لبنات راسخة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".