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وزير الدفاع العراقي يوجه بإقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع

وزير الدفاع العراقي يوجه بإقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، بإقالة آمر موقع التاجي من منصبه ومدير استخبارات الموقع وإحالتهما على التحقيق.

العالم- العراق

وقال العباسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "لقد قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نكون سنداً وعوناً لجميع المقاتلين ضباطاً ومراتب الذين يحملون النزاهة والإخلاص أمانة في اعناقهم، وأن نكون نداً لكل فاسد مهما كان منصبه او رتبته في مفاصل الجيش العراقي الأبي".

وتابع، " فوضعنا منهاجاً رصيناً لتحقيق الأهداف المرسومة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومن بينها ان ندقق ونتابع تفاصيل حياة جنودنا، ولن نكل في مواصلة الجولات التفتيشية بعجلات مدنية من أقصى العراق الى أقصاه، وعندما زرنا موقع التاجي وجدنا تقصيراً واضحاً فيه"، مضيفا، "وعليه وجهنا بإقالة آمر الموقع من منصبه ومدير استخبارات الموقع وإحالتهما على التحقيق".

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وزير الدفاع العراقي يوجه بإقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع

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