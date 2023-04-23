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رئيس وزراء اريمينيا يهنئ قائد الثورة ورئيس الجمهورية بعيد الفطر

رئيس وزراء اريمينيا يهنئ قائد الثورة ورئيس الجمهورية بعيد الفطر
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس وزراء اريمينيا نيكول باشينيان ، قائد الثورة الاسلامية  اية الله السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية السيد «ابراهيم رئيسي» بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب عن أمله بإستمرار العلاقات الودية بين البلدين الجارين الجمهورية الاسلامية الايرانية وارمينيا.

العالم - ايران

وأشارت اذاعة ارمينيا الى برقية «باشینیان» الى قائد الثورة الاسلامية التي جاء فيها: أقدم لسماحتكم وللشعب الايراني الصديق، أحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي يعتبر رمزا لشهر من الصيام وتهذيب النفس.

وأكد في هذه البرقية أن ارمينيا شعبا وحكومة تعير اهمية كبيرة للغاية للعلاقات الودية الممتدة آلاف الاعوام بين الشعبين، وترى بأن المستقبل هو لصالح شعوب واستقرار المنطقة.

وجاء في البرقية التي بعثها الى رئيس الجمهورية الاسلامية: أتقدم الى فخامتكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وآمل أن نشهد المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين في ظل الارادة السياسية والمشاركة القائمة بينهما، لتوفير الامن في المنطقة.

وقال: انتهز هذه الفرصة لاعرب عن تمنياتي بالمزيد من النجاح والامن والاستقرار للشعب الايراني الصديق.

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