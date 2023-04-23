الكويت تجلي مواطنيها من السودان

العالم - الكويت

وأكد وزير الخارجية بحسب بيان للوزارة "وصول كافة المواطنين الراغبين بالعودة للبلاد، إلى مدينة جدة السعودية سالمين، وأنه جارى العمل حاليا على تأمين نقلهم إلى الكويت".

وأشاد الوزير الكويتي بـ"جهود سفير الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيرى وكافة أعضاء سفارة الكويت في الخرطوم، مثمنا عملهم المتميز وأدائهم لواجبهم الوطني بكل مهنية واقتدار"، بحسب البيان.

كما عبر عن تقدير الكويت وامتنانها على التسهيلات التي قدمتها السعودية لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين الذين كانوا عالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.

وأجرى وزير الخارجية الكويتي، يوم أمس، اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، "قدم خلاله أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التى نفذتها السفن السعودية لمواطنين 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة.