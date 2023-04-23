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مصادر عبرية: متظاهرون ضد نتنياهو أمام محكمة الصلح في تل أبيب

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ألغى خطابه المقرر اليوم الأحد في "مؤتمر الفيدراليات اليهودية" خشية من حصول احتجاجات خلال المؤتمر.

العالم- الاحتلال

يتبع...

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