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الاحتلال يوقف نائبا أردنيا وعمّان تعلق

الاحتلال يوقف نائبا أردنيا وعمّان تعلق
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية مساء الأحد بيانا، علقت فيه على توقيف كيان الاحتلال الاسرائيلي النائب الاردني"عماد العدوان".

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات كيان الاحتلال للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الاردن تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

وزعمت سلطات كيان الاحتلال يوم الأحد أنها أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

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