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تركيا: لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني في موسكو غدا

تركيا: لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني في موسكو غدا
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا سوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو.

العالم-تركيا

وحسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، أوضح أكار في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 ديسمبر الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات".

وقال أكار إن أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، وأضاف: "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن".

وقال الوزير التركي إن بلاده "حاسمة في مكافحة الإرهاب"، في الوقت الذي "تعارض فيه الهجرة الإضافية وتهدف لعودة السوريين المقيمين في تركيا بشكل آمن وطوعي".

واضاف: "لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو سوريا. ليس واردا أن نتخذ أي قرار يعرضهم للخطر. نحن نتبع سياسة واضحة جدا في هذا الشأن".

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