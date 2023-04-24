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ايران تفرض عقوبات على الاتحاد الاوروبي و بريطانيا

ايران تفرض عقوبات على الاتحاد الاوروبي و بريطانيا
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

فرضت الجمهورية الإسلامية الايرانية عقوبات على الأفراد والمؤسسات الأوروبية والبريطانية ذلك في اجراء مضاد وردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد البلاد.

العالم - ايران

واصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا اليوم الاثنين جاء فيه : وزارة الخارجية وفقا لقرار الجهات المعنية وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر المعنية وكاجراء مضاد فرضت عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني لدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية ونشر العنف والاضطرابات والأكاذيب والمعلومات الخائطة عن إيران، وكذلك المشاركة في تشديدالعقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني والتي تعتبر إرهابا اقتصاديا.

يتبع..

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