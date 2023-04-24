شاهد.. الاضراب العمالي يشل حركة الطيران في مطار برلين

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وقالت سلطات مطار برلين ان جميع الرحلات المغادرة ألغيت وإن بعض عمليات الهبوط ستتأثر أيضا بعدما دعت نقابة (فيردي) العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب حتى منتصف الليل.

وفي بيان منفصل أعلنت نقابة فيردي عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية يمارسون ضغوطا من أجل زيادة الأجور.ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات،إذ يضغط العمال من أجل رفع الرواتب وتحسين أوضاع العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهدت ألمانيا، العام الماضي، أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً. وشهدت الزيادات الحادة في تكلفة الغذاء والطاقة ارتفاع معدل التضخم للعام بأكمله إلى 7.9% في عام 2022.

وشهدت ألمانيا في العام الماضي مجموعة من الإضرابات، حيث أضرب الطيارون بشركات لوفتهانزا، كما أضرب، في أكتوبر/ تشرين الأول، قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية الكبير، بدعوة من النقابة النافذة "آي جي ميتال" للمطالبة بزيادة الأجور. وشارك في إضرابات "تحذيرية" أكثر من ألفي عامل، وفق بيانات نشرتها فروع إقليمية للنقابة.

كما أجرى ممثلو أصحاب العمل مفاوضات بشأن الأجور مع موظفي القطاع منذ أسابيع، لكنها لم تثمر، وكثيرا ما تنفذ مثل هذه الإضرابات المنسّقة والمحدودة زمنياً توازياً مع المفاوضات حول الأجور في ألمانيا.