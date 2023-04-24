الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الاضراب العمالي يشل حركة الطيران في مطار برلين

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

اضطربت عشرات الرحلات في مطاري برلين وهامبورج الرئيسيين بآلمانيا، مع تنظيم العاملين بالأمن والخدمات الأرضية إضرابا ليوم واحد احتجاجا على الأجور.

العالم - أوروبا

وقالت سلطات مطار برلين ان جميع الرحلات المغادرة ألغيت وإن بعض عمليات الهبوط ستتأثر أيضا بعدما دعت نقابة (فيردي) العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب حتى منتصف الليل.

وفي بيان منفصل أعلنت نقابة فيردي عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية يمارسون ضغوطا من أجل زيادة الأجور.ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات،إذ يضغط العمال من أجل رفع الرواتب وتحسين أوضاع العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهدت ألمانيا، العام الماضي، أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً. وشهدت الزيادات الحادة في تكلفة الغذاء والطاقة ارتفاع معدل التضخم للعام بأكمله إلى 7.9% في عام 2022.

وشهدت ألمانيا في العام الماضي مجموعة من الإضرابات، حيث أضرب الطيارون بشركات لوفتهانزا، كما أضرب، في أكتوبر/ تشرين الأول، قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية الكبير، بدعوة من النقابة النافذة "آي جي ميتال" للمطالبة بزيادة الأجور. وشارك في إضرابات "تحذيرية" أكثر من ألفي عامل، وفق بيانات نشرتها فروع إقليمية للنقابة.

كما أجرى ممثلو أصحاب العمل مفاوضات بشأن الأجور مع موظفي القطاع منذ أسابيع، لكنها لم تثمر، وكثيرا ما تنفذ مثل هذه الإضرابات المنسّقة والمحدودة زمنياً توازياً مع المفاوضات حول الأجور في ألمانيا.

روابط ذات صلة

شلل في أكبر أربعة مطارات في ألمانيا بسبب"إضراب تحذيري"

"إضراب تحذيري" في المانيا يشل أهم مطاراتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالتنسيق مع أوروبا .. أمريكا تفرض اجراءات حظر جديدة على إيران

تاريخ من الانتصارات بمعارك الامعاء الخاوية.. الاسير خضر عدنان يدخل مرحلة حرجة

مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم والجيش يتهم "الدعم السريع"

شاهد.. الاضراب العمالي يشل حركة الطيران في مطار برلين

أرمينيا وأذربيجان.. موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بمنطقة ناجورنو قره باغ

فلسطين..دعوات  للحشد في الأقصى من أجل حمايته من مخططات الاحتلال