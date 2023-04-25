الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الايراني يصل الى موسكو

وزير الدفاع الايراني يصل الى موسكو
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد ضا آشتياني إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

العالم - ايران

ووصل العميد آشتياني إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم الإثنين للمشاركة في الاجتماع الرباعي الخاص بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

ويأتي هذا الاجتماع الرباعي في سياق عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا بوساطة إيران وروسيا.

وبدأت مفاوضات تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة لأول مرة في 28 كانون الاول / ديسمبر 2022 بحضور وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو. واتفق الطرفان في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة. وبعد هذه المفاوضات تقرر عقد هذه اللقاءات أيضا على مستوى وزراء الخارجية.

يشار إلى أن الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا حول التطورات في سوريا عقد في 4 نيسان / أبريل المنصرم باستضافة وزارة الخارجية الروسية في موسكو ، وبحسب إعلان وزارة الخارجية التركية ، سيعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في أوائل ايار /مايو.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير دفاع ايران يؤكد ضرورة تقوية العلاقات بين القوات المسلحة للدول الإسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الايراني يصل الى موسكو

إيران: أميركا تتجاهل بشكل تعسفي المواثيق الدولية

التحالف الامريكي: هجمات "داعش" انخفضت 68% في العراق

موسكو: مخاطر حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا والولايات المتحدة تزداد

بدء هدنة لمدة 3 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

مصر تعلن مقتل أحد دبلوماسييها في الخرطوم