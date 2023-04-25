الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل

الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

قام رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بزيارة تفقدية مفاجئة لأحد مراكز رعاية الفتيات الصغيرات فاقدات المعيل.

العالم - ايران

وخلال زيارته إلى أحد مراكز رعاية الفتيات الصغيرات فاقدات المعيل في طهران، تفقد السيد رئيسي مختلف اقسام المركز وتحدث مع العاملين فيه حول أنشطتهم وإجراءاتهم الخاصة برعاية وتعليم وتمكين الفتيات.

وتحدث رئيس الجمهورية في هذه الزيارة لمدة ساعة مع الاطفال والناشئات في اجواء ملؤها العطف والرعاية الابوية.

ويتم في هذا المركز رعاية حوالي 6000 طفلة وناشئة فاقدات المعيل (ليس لديهن اولياء امور او كان لديهن اولياء امور اساءوا معاملتهن) في 614 منزلًا داخليًا خاصًا تحت اشراف منظمة الرعاية الاجتماعية ومشاركة القطاع الشعبي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تدين الهجوم الارهابي على مركز شرطة في باكستان

إجلاء اللبنانيين من السودان عبر السعودية

الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل

بعد حادثة سجن كوبر مامصير 'عمر البشير'؟.. الشرطة السودانية تكشف!+ فيديو

صحيفة عبرية: انهيار موقع الموساد والتأمين السرائيلي بهجوم من 'هكرز' سودانيين

قرب مبنى تابع للشرطة.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار في باكستان