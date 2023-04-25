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فيديوغرافيك:

من هو البرلماني الأردني عماد العدوان الذي اعتقله الكيان الإسرائيلي؟

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

تضامن واسع مع نائب اردني بعد اعتقال قوات الاحتلال له بزعم محاولته تهريب كمية من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" لتزويد الفلسطينيين بها، فمن هو وما هي قصته؟

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 25-04-2023

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