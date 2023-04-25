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وزير الصناعة يعلن انطلاق التبادل التجاري بين إيران والسعودية

وزير الصناعة يعلن انطلاق التبادل التجاري بين إيران والسعودية
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية.

العالم - إيران

وقال فاطمي أمين، لوكالة "إرنا": بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني أن: زملاؤنا في الوزارة بدءوا بعملية تصدير البضائع.

يذكر أن وزيري الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان، وقعا بيانا مشتركا في ختام المحادثات التي أجرياها في 6 أبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.

وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس/آذار الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوما.

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