آشتياني: السلام والأمن المستدام في المنطقة أحد أهداف اجتماع موسكو

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وأكد العميد آشتياني في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا: إن جهودنا وروسيا كانت لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا والتي كانت من بين أهداف هذا الاجتماع الرباعي، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة في الحوار المباشر بين سوريا وتركيا كدولتين متجاورتين ومؤثرتين في المنطقة وتدعم الجهود المشتركة للبلدين.

وصرح وزير الدفاع أن الجمهورية الإسلامية، كدولة مؤثرة في المعادلات الإقليمية، عملت دائما بجد من أجل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا: إن مشاركة إيران في الاجتماع الرباعي في موسكو هو مثال ملموس لهذا الموضوع.

وقال إن محاربة الإرهاب بأشكاله المختلفة، مطلب كل دول المنطقة، ولن تتحقق هذه القضية إلا بالجهود المشتركة والتنسيق والتعاون لدول المنطقة.

وعلى صعيد متصل قال وزير الدفاع الإيراني خلال لقائه نظيره السوري: "كنا نتطلع إلى تقريب وجهات النظر السورية في محادثات موسكو الرباعية من نقطة يمكن أن تكون طريقا للمضي قدما وتثمر هذه المحادثات. "

واستعرض محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع الإيراني تفاصيل لقائه بنظيره السوري على هامش محادثات موسكو، وقال: كنا نتطلع إلى تقريب وجهات النظر السورية في محادثات موسكو من شيء يمكن أن يكون وسيلة للمضي قدمًا ودفع هذه المحادثات للوصول الى نتائج.

وأضاف: نؤمن بأن سوريا دولة مقتدرة وقوية، والآن تتمتع حكومة هذا البلد بسيادة كاملة على كل سوريا وبالطبع، يجب أن يساعد الآخرون أيضًا في تحقيق النتائج المرجوة.

بدوره قال وزير الدفاع السوري الفريق الركن علي محمود عباس، في وصفه للقاء نظيره الإيراني: لقد اتفقنا على القضايا التي ستطرح في محادثات موسكو وستكون في مصلحة الدول المختلفة.

وشدد وزير الدفاع السوري على ان القوات المسلحة السورية على استعداد تام لإرساء واستتباب الأمن في المنطقة بأسرها.

وأوضح الفريق علي محمود عباس أن انسحاب جميع القوات غير الشرعية من الأراضي السورية هو نقطة أخرى نؤكدها وبعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا، فان قواتنا المسلحة قادرة على إحلال الأمن بشكل كامل في جميع الأراضي السورية بدعم من الشعب.

وفي الختام أكد وزير الدفاع السوري: إننا شددنا مع نظيري الإيراني على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وعُقدت المحادثات الرباعية بين وزراء دفاع روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا اليوم في موسكو.