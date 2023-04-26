سفير إيران لدى مسقط: سلطنة عمان تحتل مكانة خاصة في سياسة الجوار

العالم- ايران

وقال نجفي في حوار خاص مع مراسل وكالة الانباء الايرانية "إرنا" في مسقط اليوم الأربعاء، حول اهداف وانجازات زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى عمان: ان الزيارة تمت في اطار المشاورات الدورية بين وزيري خارجية ايران وسلطنة عمان، وكان التركيز الرئيسي على قضايا العلاقات الثنائية ومجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع قائلا: بالنظر إلى زيارة سلطان عمان الوشيكة لإيران، فقد جاءت في إطار المشاورات لصياغة جدول الأعمال والخطط لهذه الزيارة.

وأشار نجفي إلى أن عمان لعبت دورا مهما في استئناف العلاقات بين إيران والسعودية مضيفا: إن هذا الدور يرجع إلى الثقة المتبادلة بين البلدين.

وقال: إننا نشهد أجواء جديدة في المنطقة . تولي ايران اهتماما خاصا بتطوير وتوسيع العلاقات مع جيرانها في إطار سياسة الجوار والتأكيد على أولوية العلاقات معها، ولعمان مكانة خاصة تتماشى مع هذه السياسة.

ولفت إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين قائلا: يشهد البلدان اتجاهاً متنامياً في المجال الاقتصادي وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما ملياري دولار و شهد نموا بنسبة 60 بالمائة في العام الماضي، وتضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

وذكر أن هناك المزيد من القدرات لتعزيز التعاون بين البلدين، معربا عن أمله في أن نشهد في ضوء العلاقات الجيدة تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار نجفي إلى إنشاء مراكز أعمال إيرانية في سلطنة عمان قائلا: إن إنشاء هذه المراكز في مسقط مهم ودراسة كيفية استخدام قدرات القطاع الخاص في هذا المجال على جدول الأعمال، لكن تحقيق الأهداف يعد الهدف الأهم للعلاقات التجارية بين البلدين .

انطلاق الاجتماع العشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسلطنة عمان

وأعلن نجفي عن انطلاق الاجتماع العشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بحضور وزيري البلدين قائلا: إن ستناقش في الاجتماع قضايا مثل إنشاء مراكز تجارية ومحاور اقتصادية أخرى.

وأشار السفير الإيراني إلى جهود سلطنة عمان للوساطة بين إيران والغرب و قال: منذ عام 2015، لعبت عمان دورًا مهمًا للغاية في الاتفاق النووي مع الغرب وخطة العمل الشامل المشتركة.

وأضاف: حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي تلعب دولة مثل عمان دورا مهما في مختلف القضايا ، وإن سلطنة عمان طرف موثوق بها في المنطقة لنهجها المعقول والمتوازن والحكيم .