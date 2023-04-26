الصين تعين مبعوثا خاصا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

العالم- روسيا

وفي وقت سابق اليوم أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ذكر خلالها رئيس الصين أنه سيرسل ممثلا حكوميا خاصا لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى للتشاور بشكل مستفيض حول التسوية السياسية.

وخلال مؤتمر صحفي خاص عقد في بكين إثر محادثة شي وزيلينسكي، أجاب يو جون، نائب مدير إدارة آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية في الخارجية الصينية، بـ"نعم" للصحفيين عندما طلب أحدهم تأكيد ما إذا كان لي هوي سيرأس الوفد الخاص.

يذكر أن لي هوي شغل منصب سفير الصين لدى روسيا في الفترة بين عامي 2009 و2019.

فی السیاق ، رحب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأنباء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن "الولايات المتحدة ترحب بالمحادثة الهاتفية بين الزعيم الصيني شي جين بينغ، وفلاديمير زيلينسكي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستعطي دفعة للسلام".