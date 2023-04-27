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الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات للنرويج بمليار دولار

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات للنرويج بمليار دولار
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع مروحيات من طراز MH-60R وأنظمة أخرى للنرويج بقيمة تقارب مليار دولار.

العالم- الأميركيتان

وأشارت الوكالة إلى أن ممثلي المملكة طلبوا سابقا من الولايات المتحدة شراء 6 من هذه المروحيات، بالإضافة إلى معدات مختلفة وقطع غيار لها.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا على بيع محتمل للمعدات والدعم اللازم لطائرات النقل العسكرية C-130J بمبلغ 166 مليون دولار.

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية عن قناعتها بأن "البيع المحتمل يلبي أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، لأنه يزيد من أمن حليف في الناتو".

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس الأمريكي بهذا القرار. وأمامه 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة وربما منعها.

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