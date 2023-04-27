السياسات الأميركية مهدت الطريق إلى الحرب في السودان

العالم – قلم رصاص

والبداية مع جاستين لينتش بحث أميركي وقد نشر في مجلة فارين بوليسي الأميركية بحثا تحت عنوان "في السودان مهدت السياسات الأميركية الطريق إلى الحرب."

ويقول فيه: ربما كان أعظم مثال على أوهام الولايات المتحدة إصرار واشنطن على وصف المرحلة الانتقالية في السودان بأنها بقيادة مدنية، في حين أنه لم يكن هناك أي شيء يتعلق بالانتقال في السودان بقيادة مدنيين.

ونقل الباحث عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الالعاب البهلوانية التي استخدمتها واشنطن توحي بأن المسؤولين يعتقدون أنه يمكنهم ببساطة تسمية السودان بالديمقراطية وستصبح كذلك.

الدستور الانتقالي الذي دعمته للولايات المتحدة كان صفقة سيئة، ومع ذلك فإن السياسات الأميركية والغربية التي اتبعت ذلك في السودان أسهمت إسهاما مباشرا في العنف الذي نراه اليوم.. إنها قصة بناء السلام الغربي وحدوده.

وختم قائلا: في كتابه "عندما يقتل السلام السياسة" كشف شارات سيريني باسان كيف أسهم صنع السلام الدولي في السودان وجنوب السودان في هذه الأنواع من الحروب الأهلية.. فالولايات المتحدة ودول أخرى تسعى لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.. وبمجرد انتهاء الأزمة يجب أن يكون هناك حساب بأن السياسة الأميركية والغربية لم تفشل في تحقيق الديمقراطية وحسب لكنها أسهمت في انهيار السودان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..