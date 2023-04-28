البيت الأبيض يطلب من الرعايا الأمريكيين مغادرة السودان في غضون 48 ساعة

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وقالت جان بيير إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وإن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين إضافيين.

وأضافت في إفادة صحفية: "الوضع قد يتدهور في أي لحظة.. نحن نعمل باستمرار لتوفير خيارات للمواطنين الأمريكيين لمغادرة السودان".

مؤكدة على أن الولايات المتحدة نشرت وسائل استخباراتية واستكشافية واستطلاعية أمريكية لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأمريكيون.

وتابعت: "الولايات المتحدة تنقل أيضا وسائل بحرية داخل المنطقة مما يجعلها قادرة على تقديم أي دعم ضروري على طول الساحل السوداني".

وقالت جان بيير: "هذا وسط سريع التغير، وأي خيار ينطوي على درجة من المخاطرة. لكن نظرا لأن الوضع لن يتحسن على الأرجح، فإننا نشجع الأمريكيين الذين يرغبون في المغادرة على الاستفادة من الخيارات المتاحة لهم في غضون ما بين 24 و48 ساعة".

وكانت جان بيير تتحدث قبل وقت قصير من موافقة قوات الدعم السريع السودانية على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة بعد معارك مع الجيش السوداني في الخرطوم يوم الخميس.

يذكر أنه منذ 15 أبريل الجاري، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وفي وقت سابق يوم الخميس 27 أبريل، وافق الطرفان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية، لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء الأجانب وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين.