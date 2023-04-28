شاهد.. قراءة في القتال العسكري في السودان

العالم - مع الحدث

وقال الرواس إن السودان أمام صراع على خلفية النفوذ والسلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واوضح الباحث السياسي، أن تحكيم الجيش لسيطرته على بعض المناطق لن يحسم المعركة لأن قوات الدعم السريع أيضا متمسكة بمطالب سلطوية قبل أي مطلب آخر وهذا هو سبب سقوط كل الهدن المرجوة بين الطرفين.

وبين الرواس، أن المشهد السوداني أمام مشهد دموي بالمدى المنظور من حيث الحل المباشر لأن الطرفين متمسكان بمطالبها للاستيلاء على السلطة على الحكم على حساب السلطة المدنية، مشيرين إلى أن الحكومة المدنية كان من المفترض أن تشكل في عام 2019 حسب الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

بدوره قال الباحث بالشؤون الاقليمية محمد حسب الرسول إن العنوان الابرز للقتال العسكري الدائر في السودان هو صراع بين مشروع الاستعمار الغربي ومشروع الاستقلالي الوطني الذي بدأ منذ اربع سنوات.

وأضاف، إن المشروع الغربي يستهدف اخضاع السودان وتوظيفه من اجل تأمين مصالحه، مشيرا الى أن هناك منظومة سياسية في السودان شكلت الحاضنة لهذا المشروع ومعها العسكريين من ضمنهم "حميدتي" ومن ييتماهى مع هذا المشروع.

واوضح الباحث بالشؤون الاقليمية، بأنه هناك شركاء اقليمين يتولون بشكل مباشر الاشراف على المشروع الغربي في السودان من أجل تنفيذه، مشيرين الى، ان هذا المشروع يحاول حذف اللغة العربية كالغة رسمية في البلاد، وكذلك حذف المناهج الدراسية المتعلقة بالاستقلال الوطني والقيم الاجتماعية والتاريخية وعلى رأسها حذف القضية الفلسطينية مما يؤكد علاقة اليكان الصهيوني بالصراع الدائر في السودان.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد فرح وهبي، إن الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان هو صراع على السلطة ويتغذى من محاور اقليمية حيث تتناطح فيه من أجل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.

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