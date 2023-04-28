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الإمارات والصين تطلقان أول مصنع لإنتاج طائرات ومسيرات تعمل بالكهرباء

الإمارات والصين تطلقان أول مصنع لإنتاج طائرات ومسيرات تعمل بالكهرباء
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الإمارات والصين، اليوم الجمعة، عن اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج طائرات وطائرات دون طيار تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.

العالم- الإمارات

وحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، وقّع على الاتفاقية شركة مونارك لتصنيع الطائرات الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وإيهانغ القابضة الصينية المتخصصة في تقنيات المركبات الجوية الذاتية القيادة.

ويستهدف التعاون بين الشركتين، تصنيع الطائرات والمسيّرات العاملة بالطاقة الكهربائية، وإنشاء مركز التحكم لإدارة المسارات الجوية باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي.

ويهدف أيضا لتوفير فرص لتأهيل وتدريب كفاءات إماراتية للعمل في التصنيع.

ويسهم المشروع كذلك في تنشيط الأسواق ودعم المنتج المحلي عبر تسهيل تدفق السلع والبضائع إلى منافذ البيع والموانئ والمطارات، ما يعزز سلاسة التجارة الخارجية.

كما يسهم أيضا في تأسيس بنية تحتية متطورة لمنصات الإقلاع والهبوط ونظام متقدم لإدارة الطيران يتمتع بتقنيات استخدام طائرات دون طيار تجارية تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي.

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