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في زيارة رسمية...

الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها الى ايران

الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها الى ايران
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، البلاد متوجها إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي في بيان ، أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وأكد رئيس الجمهورية العراقي أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".

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