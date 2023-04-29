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الرئيس العراقي يصل الى طهران

الرئيس العراقي يصل الى طهران
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد صباح اليوم السبت الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس العراقي لايران اجراء محادثات مع رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي وعدد من كبار المسؤولين لتعزيز مستوى التعاون بين طهران وبغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وبتاريخ، 22-02-2023 تلقى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة رسمية لزيارة إيران، فيما وعد بتلبيتها.

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