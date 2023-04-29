السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول روسي يحدد موعد الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول سوريا

مسؤول روسي يحدد موعد الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول سوريا
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول سوريا سيعقد في النصف الثاني من السنة الحالية.

العالم - سوريا

وقال فيرشينين في تصريحات في نيويورك اليوم: إن “اجتماعات صيغة أستانا عالية المستوى تجري بصورة منتظمة، ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في النصف الثاني من هذه السنة، ولكن ليس هناك موعد محدد بدقة بعد”، موضحاً أن “صيغة أستانا تتمتع بفعالية كبيرة، وكانت جرت ضمن أطرها اجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى الممثلين الخاصين للبلدان المشاركة”.

وأضاف فيرشينين: “إننا نرى في كل مرة أن هذه الصيغة تشكل عاملاً مهماً لاستقرار الوضع فيما يتعلق بحل الأزمة في سوريا والتسوية في المنطقة عموماً”، مشيراً إلى أنه ظهرت حالياً تطورات إيجابية بصدد سوريا وبالدرجة الأولى ما يتصل بتعزيز علاقاتها مع بلدان أخرى في المنطقة، وهذا أمر مرحب به.

وكان الاجتماع الدولي الـ 19 حول سوريا بصيغة أستانا عقد بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في تشرين الثاني الماضي.

روابط ذات صلة

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا استمرار التنسيق في إطار مسار أستانا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الى أورسولا فون دير لاين .. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا

الخارجية الفلسطينية تعلن.. وصول 64 شخصا من الجالية الفلسطينية في السودان إلى جدّة

الإمارات تعلن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

وزير الدفاع : بنية وزارة الدفاع تعتمد على الواقعية الحكيمة والمهمة الموجّهة

مسؤول روسي يحدد موعد الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول سوريا

الخارجية السودانية: ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء تفاوض محتمل بجوبا