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قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس العراقي 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس العراقي 
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي عصر اليوم السبت الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والوفد المرافق له.

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس العراقي 

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