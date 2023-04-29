قائد الثورة الاسلامية : وجود حتى أميركي واحد كثير على العراق

العالم - ايران

وشدد قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد والوفد المرافق له مساء اليوم السبت، على أن تقدم العراق وازدهاره واستقلاله ورفعته أمر مهم جدا بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان توسيع التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقات في مصلحة البلدين.

وأضاف سماحته ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف الى جانب العراق وأمنيتنا مع تقدم العراق.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن تطوير التعاون رهن بالمتابعة الجادة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها ، وخاصة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الأخيرة ، وقال أن توسيع العلاقات بين إيران والعراق وتعميقها لديه أعداء أقوياء ، ولولا الاواصر التاريخية والعقائدية الراسخة بين البلدين ، ربما لعادت العلاقات إلى ظروف عهد صدام.

وإشار قائد الثورة الاسلامية إلى كرم الشعب العراقي في استقبال الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين الحسيني وغيرها رغم ثماني سنوات من الحرب بين البلدين ، وقال إن معنى هذه الظاهرة البالغة الأهمية هو أن هناك عوامل وحدة بين الشعبين والبلدين ، وان العوامل السياسية الخارجية لا يمكنها التأثير عليها ، لذا يجب استثمار هذه الفرصة لتعميق العلاقة أكثر ، ويجب أن يكون هناك عناية ويقظة جادة لاستمرارها.

واعرب عن ارتياحه للوضع القائم للحكومة ودولة العراق ، اعتبر ذلك من نتاج وحدة الشعب والفصائل العراقية ، مشيرا الى ان للعراق شخصيات وافكار جيدة وشباب متحمس وديناميكي ، وينبغي استثمار هذه الثروة الوطنية والحفاظ على أسس هذه الوحدة.

وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الأمريكيين ليسوا أصدقاء للعراق وأضاف ان الأمريكيين ليسوا أصدقاء مع أحد ولا حتى مخلصين لأصدقائهم الأوروبيين.

وأكد آية الله خامنئي انه حتى وجود أميركي واحد في العراق هو أكثر من اللازم.

بدوره اعرب الرئيس العراقي السيد عبد اللطيف رشيد في هذا اللقاء ، الذي حضره أيضا الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ، عن ارتياحه الكبير للقاء قائد الثورة الإسلامية وقال : علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات متواصلة وقوية في مختلف الأبعاد والمجالات.

وفي إشارة إلى لقاءاته ومحادثاته مع المسؤولين الإيرانيين ، قال: إن جهود العراق كلها تهدف إلى تعميق العلاقات مع إيران وتنفيذ بعض القضايا المتبقية بين البلدين.

كما ثمن الرئيس العراقي مساعدة ودعم إيران حكومة وشعبا في مختلف المراحل ، وخاصة على صعيد مكافحة الإرهاب.