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شاهد.. تطورات الملف السوري والدفع للتقارب بين دمشق وأنقرة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ محاولات موسكو وطهران لاحداث التقارب بين دمشق وأنقرة قبل الانتخابات التركية؟

العالم - مع الحدث

  • هل تساعد الخطوة على رفع انقرة الغطاء عن الجماعات المسلحة لبسط السيادة السورية؟
  • ماذا عن شروط دمشق والضمانات التي تطلبها قبل حصول اللقاء بين الرئيسين الاسد واردوغان؟
  • ما تفسير كلام الوسيط الدولي عن اقبال سوريا على نقطة فارقة تسرع الحل السياسي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المستشار في العاقات الدولية قاسم حدرج، والباحث السياسي محمد الظاهر، والكاتب السياسي فائز حوالة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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