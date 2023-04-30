عشرات الآلاف يتظاهرون ضد خطة نتنياهو لإضعاف القضاء

العالم - الاحتلال

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، على أن يكون الخميس القادم "يوم شلل" في البلاد، وقد جاء عنهم "في يوم الخميس سننظم عشرات الخطوات الاحتجاجية في شوارع الأراضي المحتلة، على أن يتخللها احتجاجات من مفرق ’هجوما’ وحتى إيلات، وفي هذا اليوم سنوصل رسالة إلى القيادة الحريدية بأن كل شيء انتهى".

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن عدد المتظاهرين في تل أبيب وصل إلى نحو 200 ألف متظاهر، بالإضافة إلى 30 ألف في حيفا و18 ألف في كفار سابا و16 ألف في نتانيا. ونُظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" بتل أبيب، فيما تظاهر الآلاف في حيفا ومفرق "كركور" ونهريا وكفار سابا ورحوفوت والقدس وهرتسليا ورعنانا وغيرها.

وأبدى رئيس حكومة إسبانيا، فرناندو سانشيز، من خلال كلمة مصورة جرى بثها خلال مظاهرة تل أبيب، دعمه للاحتجاجات الإسرائيلية ضد إضعاف القضاء، قائلا "نحن لطالما ناضلنا من أجل الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية، وهذه قيم لا يمكننا أن نأخذها كأمر مسلم به، ويجب علينا تعزيزها وحمايتها يوميا".

وأضاف "على هذا النحو نحن الآن كما هو الحال دائما نتضامن مع الإسرائيليين، وستجدوننا دائما إلى جانبكم في الاحتجاجات من أجل الديمقراطية". وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة كفار سابا، وزير القضاء، يارليف ليفين، قائلا إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا"، معتبرا أنه "فقد مصداقية قضاة المحكمة العليا". واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين خلال المظاهرة على شارع 65 (مفرق "كركور") على خلفية إغلاق المفرق أمام حركة السير.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، فيما سجلت ازدحامات مرورية في عدة شوارع. وتأتي الاحتجاجات بعد مظاهرة نظمت في مدينة القدس، الخميس، بمشاركة نحو 200 ألف من أنصار اليمين الإسرائيلي تأييدا لخطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف الحكومي.

ونظمت المظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة الإسرائيلية العليا، حيث داس متظاهرون على صور رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا وكبار المسؤولين في جهاز القضاء، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.

وطالب المتظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع الوشيك.