الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني الى سوريا والمشاركة في حفل انتصار المقاومة

زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني الى سوريا والمشاركة في حفل انتصار المقاومة
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تتحضر العاصمة السورية دمشق لاستقبال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي الذي سيزور دمشق على رأس وفد وزاري كبير في الثالث والرابع من أيار المقبل، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وبحث العلاقات الإيرانية السورية. 

العالم - سوريا

وكشفت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في سورية وإيران تجري تحضيراتها الخاصة لترتيب الزيارة، والتي ستشهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون، لاسيما في مجالات الطاقة والكهرباء.

وكشفت المصادر أن مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني حول خط ائتماني إيراني جديد لسورية، يتم استثماره في قطاع الكهرباء، وذلك بهدف مساعدة سورية في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه نتيجة تداعيات الحصار واحتلال مواردها الطبيعية.

وبينت المصادر أن الجانب الإيراني سيناقش إمكانية تقديم المساعدة لسورية في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.

وستشمل زيارة الرئيس الإيراني لسورية حسب المصادر إضافة للمباحثات الرسمية مع الرئيس الأسد جولات في عدد من المناطق في دمشق، إضافة للقاءات سياسية ولقاء مع رجال الدين.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية " سيد ابراهيم رئيسي " في حفل انتصار المقاومة الذي سيقام في سوريا حسب ما أعلن المساعد السياسي في مكتب الرئيس " رئيسي".

وقال محمد جمشيدي مساعد الشؤون السياسية لدى مكتب الرئيس الإيراني، أمس إن الاحتفال بانتصار المقاومة سيقام خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سورية المقررة الأربعاء القادم.

ونقلت وكالة «إرنا» عن جمشيدي قوله في تغريدة على «تويتر» أمس السبت: لقد مرت منطقة غرب آسيا بفترة 12 عاماً من التغيرات الجيوسياسية والتوتر الشديد»، معتبراً أن إيران الفائز المؤكد في هذه المعركة والولايات المتحدة الأميركية الخاسر المؤكد.

وبيّن جمشيدي أن الاحتفال بانتصار حركة المقاومة سيقام خلال زيارة رئيسي إلى سورية، قائلاً: «رحم الله الشهيد قاسم سلیماني الذي علم الجميع أن السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية هو التحلي بالقوة في الميدان».

ويزور الرئيس الإيراني دمشق يوم الأربعاء القادم في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سورية منذ عام ٢٠١٠.

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يشارك في حفل انتصار المقاومة في سوريا

سوريا.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بريف درعا

حميميم: 4 مقاتلات إسرائيلية تقصف بنى تحتية مدنية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني الى سوريا والمشاركة في حفل انتصار المقاومة

عودة 65 مواطنا إيرانيا إلى البلاد تم إجلاءهم من السودان

سوريا.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بريف درعا

شاهد بالفيديو.. أشعار عظماء الشعر الفارسي في معرض تونس الدولي للكتاب

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في طولكرم

استشهاد ضابط بالشرطة الايرانية بإعتداء مسلح جنوب شرقي البلاد