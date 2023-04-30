تسجيل 12 هزة أرضية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

العالم - سوريا

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأحد أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، سجلت هزة أرضية شمال شرق حماة ب 8 كيلومترات عند الساعة1.07 بعد منتصف الليل بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزة في لبنان شرق بيروت بـ 26 كيلومترا درجتها 1.9.

وأضاف المركز: إنه تم رصد 4 هزات في لواء اسكندرون تراوحت بين 2.2 و2.8 درجة، و 5 هزات في البر التركي بين 3 و3.5 درجات، وهزة في البحر المتوسط غرب اللاذقية بـ 104 كيلومترات بقدر 2.6 درجة على مقياس ريختر.

وقتل أكثر من 57 ألف شخص في الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي وجرح أكثر من 121 ألف شخص.