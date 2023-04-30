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متى يدخل الصراع السوداني مرحلة الحسم؟ وهل سيكون بحر الصين الجنوبي ساحة مواجهة جديدة؟

متى يدخل الصراع السوداني مرحلة الحسم؟ وهل سيكون بحر الصين الجنوبي ساحة مواجهة جديدة؟
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... أعلان قوات الدعم السريع في السودان، تمديد الهدنة 72 ساعة، استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية.

فيما وصلت أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوا إلى مدينة بورتسودان؛ ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها منذ اندلاع المعارك في السودان.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... دعوة الولايات المتحدة الصين إلى وقف ما أسمته السلوكيات الاستفزازية وغير الآمنة في بحر الصين الجنوبي، محذرة من أي هجوم مسلح في المحيط الهادئ من شأنه أن يؤدي الى إنفاذ الالتزامات الدفاعية بين واشنطن ومانيلا.

هذا وتتواصل المناورات بين القوات الصينية واخرى من سنغافورة في المنطقة بينما شهدت المواقف الاميركية والاسترالية واليابانية لهجة حادة تجاه بكين وسط تخوف من ارتفاع حدة التوتر بما ينذر بمواجهة محتملة شديدة التعقيد.


يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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متى يدخل الصراع السوداني مرحلة الحسم؟ وهل سيكون بحر الصين الجنوبي ساحة مواجهة جديدة؟

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