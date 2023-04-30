خفض إنتاج النفط الطوعي من دول "أوبك +" يدخل حيز التنفيذ

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وفي اليوم السابق لاجتماع المراقبة الوزاري للتحالف في 3 أبريل، أعلنت بعض دول "أوبك +"، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط، بشكل غير متوقع عن خفض طوعي في إنتاج النفط بداية من مايو إلى نهاية عام 2023.

وفي بيان نشر على موقع "أوبك" عقب اجتماع المراقبة، قيل إن الإجراءات الوقائية لخفض الإنتاج تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النفطية.

وفي المجموع، أعلنت تسع دول من "أوبك +" إجراءات تقييدية إضافية على الإنتاج، وستخفض المملكة العربية السعودية طواعية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، والعراق - 211 ألف برميل في اليوم، والإمارات - 144 ألف برميل في اليوم، والكويت - 128 ألف برميل في اليوم، وكازاخستان - 78 ألف برميل في اليوم، والجزائر - 48 ألف برميل في اليوم، وعمان - 40 ألف برميل في اليوم، والغابون - بمعدل 8ألاف برميل في اليوم.

كما مددت روسيا حتى نهاية العام قرار خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من منتصف ​​فبراير الماضي، الذي سيظل ساري المفعول حتى نهاية يونيو.

وسيكون الحجم الطوعي لتخفيضات الإنتاج بالإضافة إلى خطة "أوبك +"، اعتبارا من نوفمبر 2022، قرابة مليوني برميل في اليوم.