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الصحة الايرانية : 247 اصابة و10 وفيات جديدة بكورونا في البلاد

الصحة الايرانية : 247 اصابة و10 وفيات جديدة بكورونا في البلاد
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 247 اصابة و10وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد. 

العالم - ايران

عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 608 الاف و934 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و118 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و359 الفا و714 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و523 الفا و227 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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الصحة الايرانية : 247 اصابة و10 وفيات جديدة بكورونا في البلاد

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