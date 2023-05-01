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جريمة تم الكشف عنها في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما

جريمة تم الكشف عنها في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

في مثل هذا اليوم من عام 2004 ، تم نشر صور مسربة لجنود أمريكيين يرتكبون جرائم حرب في سجن أبو غريب بالعراق. صور تظهر أفراد الجيش الأمريكي وهم يعذبون ويضربون ويعتدون جنسيا على المعتقلين.

وأعلن الصليب الأحمر في تقرير له أن أكثر من 90٪ من السجناء هناك اعتقلوا ظلما.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت الترجمة الإنجليزية الرسمية لإفادات 13 الف سجين عراقي. تم حذف بعض الأسماء الواردة في هذه الوثائق لأن ضحاياهم تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي. وكشفت هذه الشهادات عن تعرض السجناء للضرب والسلوكيات المهينة والعنف الجنسي.

كما أفادت صحيفة صنداي تلغراف بوجود صور تثبت اعتداءات جنسية في سجن أبو غريب بالعراق.

والغريب ان المنظمات الأمريكية والدولية لحقوق الإنسان ابتلعت لسانها امام هذه الجرائم الفظيعة ، لتكون شريكة فيها .

الصور أدناه تظهر جانبا ضئلا من الجرائم التي ارتكبها الأمريكيون في سجن أبو غريب.

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جريمة تم الكشف عنها في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما

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