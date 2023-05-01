رئيس مجلس الشورى السعودي في الجزائر بزيارة رسمية

العالم _ السعودية

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بمطار هواري بومدين الدولي. قال رئيس مجلس الشورى السعودي إن زيارته إلى الجزائر تعكس العلاقات القوية بين السعودية والجزائر. والعلاقة الأخوية بين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. كما تأتي في السياق الطبيعي الذي ينبغي أن يكون أقوى وأكثر صلة وعطاء.

وفي ذات السياق، أعرب عن أمله في أن يتحقق من خلال هذه الزيارة ما يتمناه الطرفان من تعزيز للعلاقات على مستوى المجلسين والمجالس الأخرى ذات الصلة. وأن تكون فرصة للتنسيق والتعاون في المحافل الدولية ولقاءات أخرى قادمة تحقق التكامل والتواصل بين البلدين.

للإشارة، فإن الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ بدأ اليوم زيارة للجزائر تمتد لخمسة أيام. يلتقي خلالها عددا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.