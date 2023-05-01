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رئيس مجلس الشورى السعودي في الجزائر بزيارة رسمية

رئيس مجلس الشورى السعودي في الجزائر بزيارة رسمية
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ أن زيارته للجزائر تعكس العلاقات القوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتمثل فرصة للتواصل بينهما

العالم _ السعودية

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بمطار هواري بومدين الدولي. قال رئيس مجلس الشورى السعودي إن زيارته إلى الجزائر تعكس العلاقات القوية بين السعودية والجزائر. والعلاقة الأخوية بين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. كما تأتي في السياق الطبيعي الذي ينبغي أن يكون أقوى وأكثر صلة وعطاء.

وفي ذات السياق، أعرب عن أمله في أن يتحقق من خلال هذه الزيارة ما يتمناه الطرفان من تعزيز للعلاقات على مستوى المجلسين والمجالس الأخرى ذات الصلة. وأن تكون فرصة للتنسيق والتعاون في المحافل الدولية ولقاءات أخرى قادمة تحقق التكامل والتواصل بين البلدين.

للإشارة، فإن الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ بدأ اليوم زيارة للجزائر تمتد لخمسة أيام. يلتقي خلالها عددا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.

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