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شاهد.. أهمية زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى سوريا

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي "محمد مرتضى" أن زيارة الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" إلى دمشق هي إعلان  انتصار إيران وسوريا على كل التآمر المفروض على الدولتين.

العالم - خاص بالعالم

وقال "مرتضى" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن أهمية زيارة الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي" إلى سوريا تكمن في التوقيت والظروف المواتية لهذه الزيارة في المنطقة.

وأضاف، أن الزيارة تأتي بعد حرب كونية شنت على سوريا وإيران كانت الداعم الأساسي في هذه الحرب لسوريا، وثانيا أن الزيارة تأتي بعد عودة العلاقات الإيرانية السعودية، وكذلك بعد سلسة زيارات لوزراء خارجية عرب إلى دمشق والحراك المتسارع لعودة سوريا إلى المحيط العربي، مشيرا الى أن الزيارة تحمل رسائل عدة للاحتلال الإسرائيلي وأميركا بعد فشل كل مؤامراتهما ضد ايران وسوريا.

وأوضح الباحث السياسي، أن إيران وسوريا خاضتا حربا كونية وانتصرتا فيها بشكل منفصل، إيران انتصرت في الحرب "السلمية" المركبة، وسوريا انتصرت في الحرب العسكرية، مشيرا إلى أن الزيارة هي من أجل التنسيق وإظهار القوة بين الدولتين.

ورأى "مرتضى" أن زيارة الرئيس الإيراني الى دمشق هي رسالة تاكيد وتعزيز لخيارات سوريا، ووحدة أراضيها ودعما في كل المجالات السياسة والعسكرية والاقتصادية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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