اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي في كلمة ألقاها في مراسم تنصيب العميد عبدالرضا عابد قائدا جديدا لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" التابع للحرس الثوري ، ان ايران تقود الحرب وبناء الحضارة في آن معا وان العدو الذي كان يتحدث عن انهيار الجمهورية الاسلامية وقام بتجييش كل طاقاته قد فشل في حساباته.

وشدد القائد العام للحرس الثوري ان العمل جار لاعمار ايران ومن دون توقف وان مقر "خاتم الانبياء (ص)" هو ركيزة هذا الازدهار ولم يسمح بتوقف العمل في الورش والمشاريع التي تجلب لنا العز والفخر.

واضاف اللواء سلامي: ان التبعية تعني الاستسلام واذا تقاعسنا عن بناء ايران فان الآخرين لا يبنونها ، لكن الشباب الايراني قد اخذ بزمام المبادرة في اعمار بلاده وان ايران تتطور في كل يوم.

وقال القائد العام للحرس الثوري: ان مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للاعمار قد دشن اكثر من 30 مشروعا اعماريا كبيرا في اقل من عام.