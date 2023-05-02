الصراع في السودان يهدد الوضع الإنساني في شرق افريقيا

العالم - السودان

وأعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "فورا" إلى المنطقة في ضوء تدهور الأوضاع في السودان.

يأتي ذلك فيما تستمر المعارك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، رغم إعلان الطرفين موافقتهما على تمديد الهدنة السارية اثنين وسبعين ساعة إضافية.

وجاء في تغريدة لحساب "اخبار الامم المتحدة":"الوضع الإنساني في السودان على وشك الانهيار، بعد أسبوعين من اندلاع الاشتباكات في الخرطوم ومناطق أخرى، "أصبحت السلع الأساسية شحيحة في المراكز الحضرية الأشد تضررا، وخاصة الخرطوم. وتكافح الأسر للحصول على المياه والغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى".

وعلق حساب "البحث والتحري":"وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية ومنسـق الإغاثة في حالات الطوارئ الوضع الإنساني في السودان وصل نقطة الانهيار".

اما حساب "نداء الحسنات" فکتب في تغريدة:"على وقع استمرار الاشتباكات وغياب أي بوادر لحل قريب وصفت ليني كينزلي، مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي أن الوضع الإنساني في السودان كارثي أعان الله الشعب السوداني على تلك المأساة".