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مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية بنيران الجيش الصومالي

مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية بنيران الجيش الصومالي
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

واصل الجيش الصومالي عملياته العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، اليوم الثلاثاء، ونجح في تصفية 60 شخصا من إرهابيي الحركة خلال هذه العملية المخططة، في منطقة علي قبوبي على بعد 30 كم جنوبي منطقة حررطيري بمحافظة مذغ.

العالم - افريقيا

وأكد رئيس منطقة حررطيري محمد يوسف كلمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش نفذ العملية العسكرية بعد تلقيه معلومات حول سيارة تحمل عناصر من المليشيات الإرهابية وأسلحة .

وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 60 من العناصر الإرهابية وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم وسيارتين عسكريتين.

وأشارمسؤولون عسكريون بأن أرهابيي الشباب كانت تنوي تأمين أسلحة مهربة عبر منفذ بحري غير رسمي قريب من المنطقة.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن العمليات الجارية هي جزء من المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، معربا عن أمله في تضاعف الدعم الشعبي للحملة ضد الإرهاب.

من جانبه، حذر المحلل الأمني الصومالي عبد الرحمن حاشي من خطورة تمكن حركة الشباب الحصول على ترسانة أسلحة جديدة في ظل ترنحها أمام ضربات الجيش، مما تتطلب توجيه ضربة قاضية لإعلان انتصار مرحلي.

وأعرب عن اعتقاده أن تعزيز العمل الاستخباراتي يساهم في إحباط المحاولات الكبيرة التي تقوم حركة الشباب بتنفيذها في إعادة التموضع وتغيير استراتيجياتها للتأقلم مع الهزائم المدوية التي تعرضت لها مؤخرا.

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مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية بنيران الجيش الصومالي

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